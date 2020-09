Jorge Costa é o novo selecionador da Guiné Equatorial

Jorge Costa, de 48 anos, que deixou os indianos do Mumbai City ao fim de duas épocas (2018/19 e 2019/20), assume os comandos da seleção da Guiné Equatorial com a missão de a qualificar para a Taça das Nações Africanas (CAN2021), nos Camarões.

A estreia de Jorge Costa no banco dos `Nzalang` acontece no jogo particular com o Gana, em 12 de outubro, na Turquia.

O antigo internacional português, que se notabilizou ao serviço do FC Porto, vai substituir no comando da seleção da Guiné Equatorial o francês Sébastien Migné, que foi recrutado em novembro de 2019 e demitido em abril de 2020.

A Guiné Equatorial já disputou por duas vezes a fase final do CAN como país-sede, com o Gabão em 2012 e sozinho em 2015. Há cinco anos, atingiu as meias-finais, mas foi eliminado pelo Gana.

Jorge Costa, que já orientou a seleção do Gabão, entre 2014 e 2016, conta com passagens pelo Sporting de Braga, Olhanense, Académica, Cluj (Roménia), Limassol e Anorthosis (Chipre), Paços de Ferreira, CS Sfaxien (Tunísia), Arouca e Tours (França).