Jorge Costa é o novo treinador do Tours

Lusa 22 Nov, 2017, 16:13 | Futebol Internacional

Em comunicado, o último classificado do segundo escalão francês explica que Jorge Costa era uma prioridade para o presidente Jean-Marc Ettori e para o diretor desportivo Franco Torchia, que procuravam um treinador “reconhecido pela sua experiência a alto nível, rigor e profissionalismo”.



“Estou muito contente por vir trabalhar para o Tours. Fui convencido pelo presidente Ettori. É um belo desafio. Vamos trabalhar com afinco com o grupo. Temos jovens jogadores com qualidade e talento, um centro de formação eficaz. Tudo isso existe para nos mantermos na Ligue 2”, defendeu o técnico português.



Jorge Costa, que terá como adjuntos Marco Leite e Vítor Machado, chegou a acordo com o clube francês para as épocas de 2017/2018 e 2018/2019.



Jean-Marc Ettori justificou a escolha do treinador português com o seu caráter e carisma.



“Queríamos alguém que não tivesse medo de tomar decisões fortes para o bem do grupo, do clube. O Jorge está muito motivado e é muito ambicioso. Além do seu enorme passado como jogador de alto nível e do seu percurso já muito rico como treinador, são o seu discurso e a sua vontade que mais aprecio”, resumiu o presidente do Tours.



Jorge Costa, que já foi selecionador do Gabão, foi despedido do Arouca, da II liga portuguesa, no decurso desta época.