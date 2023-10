Jorge Jesus bate Jorge Mendonça e Al Hilal mantém comando da Liga saudita

O Al Hilal reassumiu o topo da classificação, do qual tinha sido desalojado pelo Al Taawon, que venceu na sexta-feira o Al Tai, por 3-0, recolocando o segundo classificado à distância de um ponto e aumentando a vantagem sobre outros rivais na luta pelo título.



A equipa de Jorge Jesus passou a deter mais quatro pontos relativamente ao Al Nassr, treinado por Luís Castro e no qual alinham os internacionais portugueses Otávio e Cristiano Ronaldo, ao campeão Al Ittihad, liderado pelo treinador luso Nuno Espírito Santo e que integra o compatriota Jota, e ao Al Ahli.



Com o médio português Rúben Neves a titular, o Al Hilal inaugurou o marcador logo aos 10 minutos, por intermédio do brasileiro Michael, e ficou em posição ainda mais privilegiada quando a expulsão de Saeed Al Rubaie, aos 45+4 minutos, deixou os anfitriões em inferioridade numérica.



A equipa treinada por Jorge Jesus aproveitou para aumentar a vantagem na segunda parte, com um 'bis' do sérvio Sergej Milinkovic Savic, aos 71 e 83 minutos, o último dos quais na recarga a uma grande penalidade apontada por Salem Al Dawsari que foi defendida pelo guarda-redes da formação da casa.



Também hoje, o Al Khaleej, 11.º posicionado, orientado pelo técnico português Pedro Emanuel, não foi além de um 'nulo' na receção ao Al Raed, numa partida com quatro portugueses em campo: Pedro Rebocho, Ivo Rodrigues e Fábio Martins, nos anfitriões, e André Moreira, nos visitantes.