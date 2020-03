Jorge Jesus chegou esta manhã a Lisboa

Jorge Jesus já está em Portugal. O treinador do Flamengo chegou a Lisboa na manhã desta terça-feira, proveniente do Brasil, para passar com a da família, o período de pausa competitiva motivada pela pandemia da Covid-19.O treinador de 65 anos testou negativo ao coronavírus, depois de dois testes positivos nos últimos dias que esteve no Brasil.





Com o Brasileirão e os campeonatos Estaduais suspensos, devido à pandemia do coronavírus, Jorge Jesus resolveu fazer as malas e regressar a Portugal, uma vez que os treinos do Flamengo estão interrompidos.







O técnico português justificou esta opção pela vontade de estar com a família neste período complicado.



"Estava à espera de uma decisão da direção, a estudar e elaborar o plano de trabalhos mas, face ao adiamento do regresso aos treinos, quero ficar ao lado dos meus familiares neste momento complicado. Rezo e torço para que ultrapassemos esta crise para poder voltar ao campo o mais rapidamente possível", confesslou o treinador do Mengão.