Jorge Jesus fica mais uma época no Flamengo

A “Globoesporte” adianta que o técnico luso, de 65 anos, irá ganhar perto de quatro milhões de euros por ano.



A generalidade da imprensa brasileira revela, como certa a possível renovação de contrato de Jorge Jesus por mais uma temporada - até junho de 2021 - com o Flamengo.



Desta forma chega ao fim um longo período de negociações que duravam há meses.



A comunicação social captou nas redes sociais um desabafo do vice-presidente do “Mengão”, Marcos Braz.



O dirigente dos rubro negros publicou a bandeira portuguesa na sua conta de Twitter oficial, com o seguinte comentário: "Bandeira linda..." Este comentário nas redes sociais despertou imediatamente o interesse dos adeptos do Flamengo que fizeram a ligação à renovação de contrato com o treinador português, de 65 anos, Jorge Jesus.



Bandeira linda ... pic.twitter.com/D3QOm253iU



— MarcosBraz (@marcosbrazrio) June 2, 2020



Como escreve o “Globoesporte”, o treinador irá auferir 23 milhões de reais por temporada (cerca de 4 milhões de euros), um contrato que permite ainda ao antigo treinador de Benfica e Sporting sair do clube brasileiro antes de terminar o contrato, "mediante ofertas de clubes europeus pré-determinados".



Em causa estão os mercados português, espanhol ou inglês.



Recorde-se que Jorge Jesus completou, na segunda-feira, um ano à frente do Flamengo, clube pelo qual conquistou o Brasileirão, a Libertadores, a Recopa e ainda a Supertaça brasileira.



Num total de 51 jogos, o treinador português registou 38 triunfos, nove empates e quatro derrotas, com 118 golos marcados e 45 sofridos.