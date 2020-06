Jorge Jesus fica no Flamengo para conquistar Mundial de clubes

", afirmou Jorge Jesus, durante a oficialização da renovação do vínculo com os brasileiros do Flamengo, até junho de 2021.O técnico português, que já tinha anunciado este desfecho na quarta-feira, revelou que não encontrou qualquer razão para abandonar o emblema do Rio de Janeiro: "Jesus referiu que nesta fase da carreira pode privilegiar a vertente desportiva ao invés da financeira, tendo, por outro lado, destacado a "" e a "como fatores igualmente importantes para a renovação.No primeiro ano ao serviço do Flamengo, Jesus conquistou quase tudo o que havia para ganhar, tendo apenas escapado a Taça do Brasil e, sobretudo, o Campeonato do Mundo de clubes.De resto, o último Mundial, perdido para o Liverpool, no prolongamento (1-0), continua a estar "atravessado na garganta" do treinador, que pretende voltar a disputar a final desta temporada, mas com outro desenlace.", vincou ‘JJ'.









Por seu lado, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, manifestou-se feliz com o acordo alcançado com o treinador e salientou que também "" de Jorge Jesus no clube.", disse o presidente.Jorge Jesus, de 65 anos, chegou ao clube brasileiro em junho de 2019, tendo, desde então, conquistado o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supertaça sul-americana e a Supertaça do Brasil, além da Taça Guanabara, que define o vencedor da primeira volta do estadual carioca.