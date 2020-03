Jorge Jesus teve teste positivo mas sente-se "normal"

"É verdade que o meu teste deu positivo, mas também é verdade que me sinto normal. Hoje, sinto-me exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois, três ou quatro. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena", revelou o técnico, através de um vídeo divulgado na rede social Instagram.



Jesus, de 65 anos, deixou um agradecimento a todos, mostrando-se "muito confiante" de que "mais semana, menos semana, tudo voltará à normalidade".



“Mengão” atento



O Flamengo já tinha informado, em comunicado, que Jorge Jesus tinha obtido um resultado "positivo fraco ou inconclusivo" ao teste da Covid-19 e que iria realizar uma outra prova para despiste.



Os responsáveis do clube campeão da Taça dos Libertadores referiram que o treinador português "está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde".



Na mesma nota, o clube brasileiro indica que os atletas, equipa técnica e funcionários ligados ao futebol foram igualmente submetidos a testes, mas tiveram um resultado "negativo".



O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.