Jorge Sampaoli desejado na seleção da Argentina

Mário Aleixo - RTP 28 Abr, 2017, 11:24 | Futebol Internacional

O presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA) disse que escolheu Jorge Sampaoli, atual treinador do Sevilha, para selecionador da equipa principal do país, tendo agora que negociar com o técnico e o clube espanhol.



"Temos de negociar a saída de Sampaoli do Sevilha, porque é o técnico escolhido pela AFA para assumir o cargo de selecionador da Argentina", afirmou Claudio Tapia ao canal televisivo ESPN.



Sampaoli, que comandou o Chile na vitória da Copa América de 2015, deverá ser o substituto de Edgardo Bauza, demitido a 10 de abril devido à fraca campanha da equipa albiceleste na fase de qualificação sul-americana para o Mundial2018, na Rússia.



Atualmente, a Argentina ocupa o quinto lugar no torneio de apuramento sul-americano, posto que, a manter-se, obrigará a seleção a disputar um "play-off" de acesso ao Mundial2018 com o vencedor da zona da Oceânia.