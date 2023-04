Jorge Sampaoli, substituto de Vítor Pereira, só teve olhos para o Flamengo

“Para mim, era o plano A, mais do que qualquer proposta da Europa”, assegurou o técnico de 63 anos, convencido de que a “qualidade dos futebolistas” que vai orientar se ajusta à sua proposta futebolística.



O novo treinador do campeão da Taça Libertadores entende que “o Flamengo tem qualidade e está obrigado a jogar com bola”, pelo que admite que fracassará caso não consiga aplicar isso no modelo de jogo.



Sampaoli, com compromisso válido até ao fim de 2024, e que no Brasil já tinha treinado o Santos em 2019 e o Atlético Mineiro em 2020, prometeu um diagnóstico “rápido e certeiro” para preparar o Flamengo para as diversas competições.



Vítor Pereira saiu do Flamengo em 11 de abril, num fim prematuro a uma experiência de mais de três meses, na qual deixou fugir alguns títulos, como a Supertaça do Brasil, a Supertaça sul-americana e, mais recentemente, o campeonato estadual.



O último jogo do técnico português, que no mundial de clubes foi surpreendido nas meias-finais, foi a segunda mão do ‘Carioca', em que foi goleado pelo Fluminense, eterno rival do ‘Fla’, por 4-1.



Tudo somado, o antigo técnico do FC Porto fez 16 jogos pelo emblema do Rio de Janeiro, somando nove vitórias, um empate e seis derrotas, abandonando o clube ainda antes do arranque do 'Brasileirão'.



Foi a segunda experiência de Vítor Pereira no Brasil, depois de em 2022 ter liderado o Corinthians.