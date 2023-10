Jorge Vilda treina equipa feminina de Marrocos

A Real Federação Marroquina de Futebol (RFMF) anunciou a contratação do treinador espanhol Jorge Vilda, campeão do Mundo com a Espanha e contestado no seu país, para orientar a seleção feminina de Marrocos.

Vilda, de 42 anos, deixou Espanha em 5 de setembro, no meio de um escândalo relacionado com o beijo não consentido do então presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, à capitã Jenni Hermoso.



Vilda, que na terça-feira negou em tribunal ter pressionado Hermoso a não dar importância ao acesso sexual por parte de Rubiales, substitui o francês Reynald Pedros no cargo, assumindo uma seleção africana que chegou aos "oitavos" do Mundial2023, fase em que caiu perante a França (0-4).



O treinador espanhol orientava a "roja" feminina desde 2015 e já tinha sido contestado antes do Mundial2023, com várias jogadoras de relevo a recusarem-se a trabalhar sob as suas ordens, com uma revolta de 15 jogadoras em 2022, que denunciaram métodos abusivos do técnico.



Depois da vitória no Mundial, todas as jogadoras anunciaram que não voltariam a jogar sob o comando de Vilda, e o título, o primeiro de Espanha, ficou ensombrado pelo "caso Rubiales", agora nos tribunais.