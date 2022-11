José Fonte marca no empate caseiro do Lille

Na sequência de um canto cobrado pelo luso-britânico Angel Gomes, que representou o Boavista na época 2020/21, o capitão dos "dogues" aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes Steve Mandanda para abrir o marcador na pequena área, aos 16 minutos.José Fonte, que está na lista de 55 pré-convocados do selecionador português Fernando Santos para o Mundial2022, já não marcava desde fevereiro de 2021, mas veria essa vantagem ser anulada por Benjamin Bourigeaud, de grande penalidade, aos 58 minutos.Com Tiago Djaló a tempo inteiro e André Gomes a sair aos 44 minutos, por lesão, o Lille mantém-se em sétimo, com 23 pontos, falhando o regresso às vitórias diante do Rennes, terceiro, com 28, que incluiu no "onze" inicial Xeka, ex-atleta do clube de Paulo Fonseca.O emblema da Bretanha acabou em inferioridade numérica, por expulsão do norueguês Birger Meling, mas segue num ciclo de 16 jogos sem perder nas várias provas, podendo defrontar o Sporting no ‘play-off’ da Liga Europa, que vai ser sorteado na segunda-feira.