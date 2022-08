José Gomes estreia-se a vencer com o Ponferradina

De regresso à LaLiga2, depois de ter comandado o Almeria em 2019/20 e 2020/21, José Gomes iniciou a prova com um triunfo graças à ajuda de Dani Ojeda, que assinou um "bis" aos 51 e 61 minutos.O segundo golo do avançado espanhol teve a assistência de Yuri, avançado de 40 anos de origem brasileira, mas que tem nacionalidade portuguesa, e fez o início da sua carreira no Maia, no final dos anos 90, tendo depois passado por Boavista, Gil Vicente e Estoril Praia antes de rumar a Espanha.O primeiro golo do Ponferradina, marcado aos sete minutos, foi assinado pelo brasileiro Derik Lacerda, avançado que passou as duas últimas temporadas no Moreirense, depois de já ter representado a Académica.Destaque ainda para a entrada em campo do defesa Aldair Neves, jogador que na última época atuava no terceiro escalão português, na Sanjoanense, e que foi lançado na partida por José Gomes aos 75 minutos.Rico, aos 35 minutos, e Borja, aos 88, fizeram os golos do Cartagena.