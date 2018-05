José Mota conhece segredos do futebol tunisino

Portugal e Tunísia jogam a partir das 19h45, num jogo que poderá ser visto em direto na RTP 1 e com o relato na Antena 1.



José Mota orientou no início desta temporada a equipa tunisina do CS Sfaxien e avisa que a formação das quinas terá pela frente “um coletivo forte que gosta de ter posse de bola e jogar apoiado com jogadores muito interessantes”.



Como contou ao jornalista Pedro Luiz Cid, “a Tunísia é uma equipa com jogadores desconhecidos mas muito evoluídos”.



O técnico, de 54 anos, sabe que “a Tunísia poderá constituir um ‘outsider’ no Campeonato do Mundo”.



Na Rússia a seleção portuguesa terá de enfrentar uma outra seleção africana – Marrocos – um pouco diferente já que “os marroquinos são sobretudo muito fortes na saída para o contra-ataque”.



Só depois de o Sol se pôr é que a seleção tunisina poderá hidratar-se e alimentar-se de acordo com a tradição muçulmana. O período de jejum (Ramadão) cumpre-se este ano entre 16 de maio e 14 de junho.







Um fator desta forma comentado por José Mota: “É difícil ultrapassar em competição esta abstinência alimentar mas eles estão habituados e tem um compromisso grande com a seleção”.