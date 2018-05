José Mourinho mostra-se confiante na recuperação de Alex Ferguson

Lusa Comentários 09 Mai, 2018, 16:57 / atualizado em 09 Mai, 2018, 17:11 | Futebol Internacional

“Estamos confiantes. O clube está com um sentimento positivo, muito positivo”, disse o treinador do Manchester United em conferência de imprensa.



Segundo a imprensa britânica, Alex Ferguson, histórico treinador do Manchester United, conseguiu sentar-se e conversar com a família na terça-feira, dando sinais encorajadores de recuperação.



‘Sir’ Alex venceu 38 troféus durante os 20 anos (de 1986 a 2013) que esteve no comando técnico do Manchester United, entre os quais 13 títulos de campeão da Inglaterra e duas Ligas dos campeões Europeus (1999 e 2008).



Desde que foi transportado de urgência para o hospital no sábado de manhã, após sofrer uma hemorragia cerebral, têm-se sucedido as mensagens de afeto provenientes de todo o mundo reproduzidas na imprensa britânica e nas redes sociais.



Entre essas mensagens está a de Cristiano Ronaldo, que fez questão de apoiar o antigo treinador, responsável pela sua contratação ao Sporting e pela sua afirmação ao mais alto nível, neste momento delicado da sua vida: “Os meus pensamentos e orações estão consigo, meu querido amigo. Seja forte, chefe”.