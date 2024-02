José Mourinho. O "Special-card" da coleção UEFA EURO2024

Após o lendário treinador José Mourinho ter criado um impacto enorme com memes no Tik Tok após o anúncio da parceria da Fanatics Collectibles com a UEFA (“Eu sou José Mourinho”), o “The Special One” está agora a usar a sua personalidade carismática e competências motivacionais para levar os funcionários da Topps a atingirem o auge do seu desempenho.





O vídeo pode ser visto, a partir de hoje, no novo vídeo de humor da agência Jung von Matt SPORTS, que está a correr nas várias redes sociais O vídeo foi realizado pela produtora cinematográfica 27km (diretor: Peter Lydon).





Para além de Mourinho, a campanha conta também com a participação especial de vários criadores de conteúdos de renome internacional tais como Jeremy Lynch do The F2 (Reino Unido), Omar Amoum (Itália), Knossi, Aaron Troschke e PushDich TCG (todos da Alemanha).





Este vídeo é um dos três filmes que serão lançados ao longo das próximas semanas.







Depois de, na primeira parte, aqui apresentada, em que Mourinho conseguir colocar a equipa TOPPS super entusiasmada com o UEFA EURO 2024™, o segundo e terceiro filmes irão centrar-se nos principais produtos da marca – o lendário álbum de autocolantes e as cartas Match Attax.

De acordo com um comunicado da marca esta campanha, à antecipação do Euro 2024 está a criar uma forte expectativa sobre esta nova coleção.





"Mais uma vez, José Mourinho mostra-nos por que é que é considerado o The Special One e por que é que é a escolha perfeita para nós como embaixador da marca e gestor de produto. Depois do primeiro vídeo com o autodepreciativo José que alcançou imediatamente o status de culto, tenho a certeza que os próximos vídeos, com vários influenciadores conhecidos, irão também conquistar os corações dos fãs de futebol europeus.“ afirma Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA of Fanatics Collectibles.





Para Felix Appelfeller, Head of Sponsoring Jung von Matt SPORTS, “Juntamente com a TOPPS e José Mourinho, estamos entusiasmados por lançar o próximo capítulo da nossa estratégia de três anos rumo ao UEFA EURO 2024™. Após o nosso icónico anúncio da parceria para 2022 e o subsequente hype do meme TikTok “Eu sou José Mourinho”, estamos agora a dar o próximo passo com um foco maior nos produtos colecionáveis e na TOPPS como empresa.





Com Mourinho como playmaker e alguns criadores internacionais de conteúdo nas alas. Ao mesmo tempo, já estamos a trabalhar no próximo destaque, que será lançado, em paralelo, com os produtos relativos à final do EURO.“