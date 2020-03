José Mourinho orienta "online" treinos do Tottenham

As sessões de trabalho decorrerão à distância, através de uma plataforma digital.



José Mourinho comunica com todos os jogadores em simultâneo.



Após os futebolistas do Tottenham terem treinado nas últimas semanas com planos enviados pelos preparadores físicos do clube, numa altura em que o Reino Unido está em isolamento obrigatório, devido ao novo coronavírus, a equipa regressa hoje ao trabalho sob o comando de José Mourinho.



De recordar que Son e Bergwijn, ambos lesionados, foram autorizados pelos “spurs” a viajarem para os seus países.



Son, de 27 anos, vai regressar a Seul “por razões pessoais” e terá de se submeter a uma quarentena de 14 dias que é imposta pelas autoridades da Coreia do Sul a todos os que chegam ao país.



O avançado, que estava afastado da equipa devido a lesão, vai continuar a trabalhar, seguindo as orientações do Tottenham.



Já o holandês Bergwijn, que também está lesionado, vai viajar para os Países Baixos para acompanhar o nascimento do seu filho, explicou o clube.



A liga inglesa de futebol está suspensa pelo menos até 30 de abril devido à pandemia da covid-19.