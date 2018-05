José Mourinho paga 800 mil euros ao fisco espanhol

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mai, 2018, 10:30 / atualizado em 08 Mai, 2018, 10:36 | Futebol Internacional

Segundo a imprensa espanhola desta terça-feira, o técnico que é acusado de não ter declarado a verba recebida pelos direitos de imagem relativa aos anos de 2011 e 2012, quando treinava o Real Madrid, está prestes a chegar a acordo com o fisco espanhol.



O atual treinador do Manchester United, depois de admitir a falta, terá de pagar 800 mil euros de multa. Desta forma livra-se também de uma pena de prisão de 12 meses “reivindicada” pelas autoridades espanholas.



Recorde-se que o técnico luso estava a ser investigado por não declarar cerca de 3,3 milhões de euros e o procedimento foi concluído em julho de 2015, mediante um acordo que levou José Mourinho a pagar 4,4 milhões de euros.



Contudo, há um ano, a justiça espanhola reabriu o processo de fraude fiscal por ter encontrado novos dados sobre o caso.



Segundo essa nova investigação, o treinador apresentou as declarações de 2011 e 2012 sem tributar os direitos de imagem "com o objetivo de obter um benefício ilícito".



O caso ficará agora encerrado com o pagamento da multa.