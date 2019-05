José Mourinho pode estar perto do Paris Saint Germain

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Mai, 2019, 12:14 / atualizado em 04 Mai, 2019, 12:14 | Futebol Internacional

Segundo noticia o jornal francês “L'Équipe”, na edição deste sábado, José Mourinho terá intensificado contactos com vista a assumir o comando técnico do PSG.



O técnico já terá tido contactos com Antero Henrique, o diretor desportivo dos parisienses, e com Rui Faria, seu antigo adjunto.



O Paris Saint Germain sagrou-se campeão mas falhou a Liga dos Campeões e a Taça de França que perdeu para o Rennes.



Estes fracassos terão reduzido o espaço de manobra do atual técnico Thomas Tuchel.



O treinador alemão gostaria de permanecer em Paris mas os planos do presidente, o qatari Nasser Al-Khelaifi, não parecem passar pelo técnico germânico.



O jornal refere que não existe nenhuma aproximação oficial ao clube gaulês mas os contactos paralelos continuam a fazer-se a bom ritmo.



Recorde-se que Mourinho está desempregado desde dezembro do ano passado, quando foi despedido do Manchester United.



A Roma também estará interessada no treinador português e terá acontecido um primeiro contacto entre clube e treinador.