José Mourinho renova com o Manchester United

Inês Geraldo - RTP 25 Jan, 2018, 17:14 / atualizado em 25 Jan, 2018, 17:33 | Futebol Internacional

O Manchester United anunciou que José Mourinho vai ser treinador dos Red Devils até 2020. O técnico português terá mais um ano de opção, naquilo que se afigura numa aposta a longo prazo no treinador português em Old Trafford.



Depois de colocar a tinta da caneta no papel, José Mourinho mostrou-se honrado por continuar no banco do Manchester United.







"Estou honrado e orgulhoso por ser treinador do Manchester United. Gostava de dar um grande obrigado aos proprietários e ao senhor Woodward pelo reconhecimento do meu trabalho árduo e dedicação", afirmou o português.



Em declarações aos meios de comunicação oficiais do clube, o técnico de 54 anos explicou que foram colocadas expectativas altas desde que entrou para o clube, com a conquista de três títulos.



"Mas esses são os padrões que eu espero que as minhas equipas atinjam. Estamos a criar condições para um brilhante e bem sucedido para o Manchester United".



Com o vínculo que o liga ao segundo classificado da Premier League a ser aumentado até 2020, José Mourinho agradeceu o apoio de todo o staff que o acompanha, deixando elogios aos adeptos que enchem Old Trafford e apoiam a equipa sem parar.



"Não posso terminar sem agradecer aos adeptos pelo seu apoio e por fazerem sentir-me em casa tão depressa. Repito, ser treinador do Manchester United é todos os dias uma honra e estou muito feliz", concluiu José Mourinho.



O treinador português chegou ao comando técnico do Manchester United em 2016, substituindo Louis Van Gaal. No primeiro ano em Old Trafford, José Mourinho venceu três títulos. Depois de conquistar a Supertaça de Inglaterra, o United arrecadou também a Taça da Liga e a Liga Europa.