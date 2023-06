José Mourinho suspenso pela UEFA por quatro jogos por linguagem abusiva

“Suspender o treinador principal da AS Roma, José Mourinho, pelos próximos quatro jogos das competições de clubes da UEFA, em que participe, por dirigir linguagem abusiva ao árbitro do encontro [da final entre Sevilha e Roma]”, especifica o organismo.



A UEFA tinha aberto no início de junho um processo ao treinador, numa longa lista de casos referentes à final, que o Sevilha venceu no desempate por grandes penalidades (4-1) após empate a uma bola no tempo regulamentar e prolongamento.



Após a final, foram divulgadas imagens em que Mourinho surge a insurgir-se contra Anthony Taylor ainda na garagem da Arena Puskas, em Budapeste, e já no dia seguinte o árbitro foi acossado por adeptos no aeroporto, juntamente com a família.



Antes, o técnico luso já tinha criticado o trabalho do árbitro inglês e questionou vários lances da partida, em que foram mostrados 14 cartões amarelos, oito dos quais para o conjunto italiano.



Nas decisões disciplinares hoje conhecidas, são várias as punições da UEFA relativas a incidentes na final da Liga Europa, com a Roma a ser ainda multada em 50.000 euros e proibida de vender bilhetes para o primeiro jogo fora, devido ao arremesso de objetos, pirotecnia e distúrbios dos adeptos.



A este valor acresce mais 5.000 euros, por conduta imprópria da equipa italiana, e a obrigatoriedade de contactar a Federação húngara, de modo a efetuar o pagamento pelos danos materiais causados pelos seus adeptos.



O clube, que tem o português Tiago Pinto como diretor desportivo, terá ainda de pagar mais 82.500 euros devido a infrações várias, desde pirotecnia, arremesso de objetos e passagens bloqueadas, no jogo das meias-finais em casa com o Bayer Leverkusen.



As penalizações decorrentes dessa meia-final obrigam ainda os italianos, que na próxima época vão disputar a fase de grupos da Liga Europa, a fecharem parte da tribuna norte e tribuna oeste do próximo jogo europeu, que resultará em menos 6.000 lugares.



Dessa meia-final, mas do jogo na Alemanha, resultaram, igualmente multas ao Bayer Leverkusen (num total de 43.000 euros), obrigado também a ‘encerrar’ parcialmente uma bancada de adeptos seus, com uma perda de 5.000 lugares.



Da final da Liga Conferência Europa, resultaram multas para o campeão West Ham (arremesso de objetos e invasão de campo) na ordem dos 58.000 euros e proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo europeu fora, ficando um segundo suspenso por um período de dois anos.



Também a Fiorentina e o Basileia foram ‘castigados’, mas ainda em processo referente aos jogos das meias-finais entre ambos, com os italianos a terem multas de 34.000 euros e os suíços de 50.000 euros, estando ambos proibidos da venda de bilhetes a adeptos para o primeiro jogo enquanto visitantes.