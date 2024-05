José Mourinho vai treinar o Fenerbahçe

Aziz Yildrim, candidato à presidência do Fenerbahçe anunciou, na passada quarta-feira, que tem acordo com José Mourinho, caso vença as eleições.





Porém, Ali Koç, atual líder do clube, também já tem acordo com o técnico português.





A notícia é avançada pela imprensa internacional e tudo aponta para que o acordo seja oficializado já esta sexta-feira.





Em cima da mesa está um contrato válido por duas épocas, válido até 2026.





A confirmar-se, este será o regresso de José Mourinho ao ativo, cinco meses depois de ter deixado o comando técnico da AS Roma.





A nível internacional, será também o quarto campeonato em que atua, fora de Portugal, após passagens por Espanha, Inglaterra e Itália.





As eleições do clube estão marcadas para os dias 8 e 9 de junho.