José Peseiro é o novo treinador do Zamalek

O técnico de 64 anos volta aos bancos, depois de ter estado na seleção da Nigéria e de ter disputado a final da última edição da CAN.





José Peseiro leva consigo uma equipa técnica composta por Nuno Presume, Ayman Abdelaziz, Vítor Peseiro, Maykel Moreira e Nuno Carrapato.





É a segunda experiência de José Peseiro pelo futebol egípcio, depois de ter estado no comando técnico do Al-Ahly, outro dos grandes clubes do Egito.





O Zamalek é um dos clubes mais titulados do continente africano, com cinco Liga dos Campeões de África. Neste momento, o clube encontra-se no terceiro lugar do campeonato egípcio, atrás de Pyramids e do Al-Ahly.