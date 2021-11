José Peseiro processa Federação Venezuelana por salários em atraso

“José Peseiro processou formalmente a FVF, perante a Federação Internacional de Futebol (FIFA). Ao ex-diretor técnico português devem 14 meses de salário”, diz o portal desportivo Meridiano.



O mesmo portal avança ainda que “a junta de direção da FVF tentará pagar toda a dívida ainda este mês, ou chegar a um acordo com o treinador, para que o processo seja imediatamente retirado”.



Em 19 de agosto último, José Peseiro demitiu-se do cargo de treinador da seleção de futebol da Venezuela, por não ter recebido nenhum pagamento desde o primeiro trimestre do ano passado.



A rescisão foi confirmada aos jornalistas pelo presidente da FVF, Jorge Giménez, durante numa conferência de imprensa transmitida pelo Youtube.



Segundo a imprensa local, a FVF deve o equivalente a 14 meses de salário a José Peseiro.



José Peseiro foi confirmado como selecionador da "la Vinotinto", em 4 de fevereiro de 2020, em substituição do venezuelano Rafael Dudamel.



Em 24 de agosto, a nova direção da FVF anunciou, em comunicado, a nomeação do treinador local Leonardo Alberto González como selecionador interino da "Vintotinto", equipa na qual jogou.



Leonardo Alberto González, de 49 anos, é natural de Trujillo (Venezuela) e diretor técnico da equipa venezuelana Desportivo de Lara.



Em 8 de setembro último a Federação Venezuelana de Futebol anunciou estar em conversações para pagar a dívida a José Peseiro.