Josué renova com os israelitas do Hapoel Beer Sheva

", indica o Hapoel, com uma fotografia em que Josué está acompanhado da presidente e proprietária do clube, a empresária Alona Barkat.





A cumprir a segunda época no clube, onde tem como companheiro de equipa o também português Miguel Vítor, o médio formado no FC Porto leva total de 59 jogos pelo emblema de Be’er Sheva, tendo marcado 17 golos.



"Estou muito feliz por assinar a renovação de contrato. Com os adeptos de volta aos estádios, estou ansioso por voltar a jogar diante daqueles que tanto nos apoiam em cada jogo", disse o jogador, citado pelo site do clube.







Josué, que em Portugal representou o FC Porto, onde fez quase toda a formação, o Sporting da Covilhã, o Penafiel, o Paços de Ferreira e o Sporting de Braga, cumpre atualmente a segunda época em Israel.