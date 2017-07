Juan Mata e Mourinho já pensam em vencer Supertaça ao Real Madrid

Lusa 07 Jul, 2017, 16:29 | Futebol Internacional

"Eu acho que Mourinho já pensa na Supertaça desde que acabou a final da 'Champions', como todos nós. Podia ser a Juventus ou o Real Madrid, foi o Real e desde esse dia que ele [Mourinho] está a pensar em como ganhar e poder levar este título europeu para o United. Zidane fez uma temporada incrível mas nós vamos tentar criar-lhe problemas", disse o futebolista, de 29 anos, acerca da final que se disputa em agosto, Skopje, na Macedónia.



Mata, numa visita ao Real Oviedo, clube em que se formou, elogiou a última temporada do Manchester United e os três títulos conquistados, sobretudo a Liga Europa, que deu a possibilidade do clube, sexto classificado do campeonato inglês, regressar à Liga dos Campeões de forma direta, mas reconheceu que a equipa deixou "tudo para o final".



O médio, além do objetivo de conquistar a Supertaça europeia, revelou ainda o desejo de voltar à seleção espanhola e reconquistar o título de campeão do mundo, que atualmente pertence à Alemanha.



Juan Mata, que já alinhou pelo Valência e pelo Chelsea, chegou ao Manchester United em 2013 e na última temporada marcou 10 golos em 42 jogos.