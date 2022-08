Juan Reynoso é o novo selecionador do Peru

Reynoso, de 52 anos, assinou um contrato de quatro anos, com o objetivo de levar a seleção peruana ao Mundial2026, que será organizado por Canadá, Estados Unidos e México.Após sete anos, Gareca deixou a seleção peruana, que levou ao Mundial2018, depois de 36 anos de ausência, mas falhou a qualificação para o Mundial2022.Depois de ter sido quinto na qualificação sul-americana, o Peru acabou por ser derrotado pela Austrália, no desempate por grandes penalidades, no "play-off" intercontinental.