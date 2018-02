Juiz decide quinta-feira se Rúben Semedo é libertado ou continua detido

Lusa Comentários 21 Fev, 2018, 15:24 | Futebol Internacional

Fonte oficial da Guardia Civil (correspondente à GNR portuguesa) de Valência disse hoje à agência Lusa que o português será ouvido na quinta-feira, “muito provavelmente na parte da manhã”, e o juiz do Tribunal de primeira instância de Líria (Llíria em valenciano) irá decidir se o “liberta ou se deve aguardar em prisão”.



Rúben Semedo foi detido pela Guardia Civil na madrugada de segunda-feira por supostos delitos de “agressão e sequestro (retenção de pessoa contra a sua vontade)”.



A lei espanhola estipula que um suspeito detido terá de ser ouvido por um juiz até no máximo 72 horas após a sua prisão.



Uma pessoa que apresentou queixa a 12 de fevereiro último afirmou que Semedo e outros dois homens, depois de o terem atado, agredido e imobilizado, foram ao seu apartamento, com as suas chaves, para roubar dinheiro.



A vítima identificou Rúben Semedo e um primo deste como duas das três pessoas que o atacaram e agrediram, tendo provocado lesões várias no seu corpo que o obrigam a usar muletas para se deslocar.



O queixoso também declarou que um dos agressores disparou duas vezes com uma pistola para o intimidar, sem o atingir.



É a terceira vez nos últimos meses que o jogador português está envolvido em incidentes graves que estão a ser investigados pela polícia espanhola.



Ainda na segunda-feira, o Villarreal anunciou a abertura de um processo disciplinar a Ruben Semedo.



“Depois dos factos revelados hoje [segunda-feira] de manhã sobre o futebolista da equipa principal Ruben Semedo, o Villarreal comunica que abriu um processo ao jogador para investigar os factos”, refere uma nota publicada no sítio oficial do clube.