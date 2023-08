Juízas de Espanha pedem demissão de Rubiales

A associação argumenta que este protocolo contempla expressamente a rejeição de comportamentos como o de Rubiales, que beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca durante a entrega de medalhas em Sydney, Austrália, após a conquista do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino.", defendeu a associação em comunicado.Para as juristas, justificar este tipo de comportamento é branquear uma situação claramente sexista que viola o princípio da igualdade.Por outro lado, advertem que, se a RFEF não agir imediatamente, não só não está a proteger uma jogadora da seleção espanhola, como está a enviar uma mensagem a toda a sociedade, "justificando e protegendo um comportamento que, infelizmente, se repete vezes sem conta: o ataque ao corpo das mulheres como se fosse um objeto".A AMJE também se dirigiu a Jenni Hermoso: "não podia ter feito nada para evitar a agressão que sofreu e não tem de fazer nada, porque ela e as suas colegas de equipa já fizeram tudo, já fizeram história".