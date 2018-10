Julen Lopetegui espera "continuar a respirar" após FC Barcelona-Real Madrid

Lusa Comentários 27 Out, 2018, 17:04 | Futebol Internacional

Lopetegui, antigo treinador do FC Porto e selecionador de Espanha, tem estado debaixo de críticas face à campanha do Real Madrid, que, no primeiro ano sem Cristiano Ronaldo, segue em sétimo no campeonato.



“Espero continuar a respirar após o clássico, não creio que vá morrer. Cada um tem 100% de energia e a minha está orientada para ajudar a minha equipa, agora mais do que nunca”, disse o treinador na antevisão ao jogo de domingo.



Lopetegui vê o Real Madrid chegar ao clássico, que não terá Messi nos catalães, devido a uma fratura no antebraço, a quatro pontos do líder FC Barcelona, após quatro vitórias, três derrotas e dois empates.



“Temos de jogar bem, atacar e defender bem. Com a atitude correta, a mentalidade com que olhamos para o jogo, isso será importante”, defendeu Lopetegui, acrescentando que os “detalhes importam num jogo deste nível”.



O treinador, que mesmo durante a semana viu a sua equipa vencer de forma ‘tremida’ os checos do Plzen (2-1), na Liga dos Campeões, continuou a defender o trabalho que tem realizado nos ‘merengues’.



“Dá-se como facto que o Real Madrid está ferido. Em outubro [três derrotas e a vitória com o Plzen] fizemos coisas boas e outras que não tiveram resultado, mas que se viram em ocasiões de golo”, disse o treinador.



O técnico disse estar preparado para a exigência do clássico, reiterando que, salvo em algumas ocasiões, teve jogos com claras oportunidades, nos quais o Real Madrid merecia ter vencido.



Lopetegui quis ainda agradecer o apoio público que os jogadores lhe têm dado.



“Confiam em mim e eu, mais do que nunca, neles”, sublinhou, admitindo que espera dar uma alegria aos adeptos no jogo com o FC Barcelona.



O jogo entre FC Barcelona e Real Madrid, da 10.ª jornada, disputa-se no domingo em Camp Nou, a partir das 15:15 (horas de Lisboa).