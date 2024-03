O antigo defesa, de 38 anos, representou o clube de 2008 a 2018, com um total de 242 jogos e 21 golos, e dará agora seguimento à sua ligação ao clube com esta nova função, não tendo sido revelada a duração do contrato.Christian Streich, que está ao serviço da equipa desde janeiro de 2012, anunciou na segunda-feira que, no final desta temporada, deixará o cargo de treinador.O Friburgo foi recentemente eliminado da Liga Europa pelo West Ham e está na nona posição da Bundesliga, com 33 pontos.