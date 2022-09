Justiça espanhola abre investigação a alegados cânticos racistas no Atlético-Real

A justiça espanhola anunciou esta sexta-feira que abriu uma investigação aos alegados cânticos racistas efetuados pelos adeptos do Atlético Madrid na direção do futebolista brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, no encontro do último domingo entre os dois clubes.