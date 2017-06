Justiça inglesa acusa seis pessoas 28 anos após tragédia de Hillsborough

Lusa 28 Jun, 2017, 15:50 / atualizado em 28 Jun, 2017, 15:51 | Futebol Internacional

Entre as seis pessoas que deverão ir a julgamento está o antigo chefe de polícia responsável pela operação de segurança, David Duckenfield, atualmente reformado, que enfrentará a acusação de “homicídio por negligência grave”.



No dia da tragédia, ocorrida a 15 de abril de 1989, Duckenfield ordenou a abertura das portas de acesso ao estádio do Sheffield Wednesday, precipitando a entrada abrupta de centenas de adeptos, que levou ao esmagamento de outros, já no interior do recinto.



Em janeiro deste ano, responsáveis pelas investigações tinham entregado à justiça britânica ficheiros sobre 15 pessoas que poderão estar diretamente relacionadas com as causas da tragédia e mais oito pessoas por alegado encobrimento de falhas policiais durante as operações de segurança e salvamento.



A polícia do condado de South Yorkshire, que um júri concluiu ter cometido erros que contribuíram para a morte de 96 adeptos do Liverpool, devido à sobrelotação do estádio do Sheffield Wednesday, já pediu, publicamente, “desculpas, sem reservas” às famílias das vítimas.



Os jurados consideraram que a polícia inglesa cometeu erros, tanto no planeamento da segurança da meia-final da Taça de Inglaterra entre o Liverpool e o Nottingham Forest, como no dia do jogo, que contribuíram para a maior tragédia em estádios britânicos.