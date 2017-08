Juventus abre liga italiana com triunfo por 3-0 sobre Cagliari

Lusa 19 Ago, 2017, 19:40 | Futebol Internacional

O pentacampeão italiano abriu cedo o marcador, aos 12 minutos, pelo avançado croata Mario Mandzukic, a rematar à meia volta na área na sequência de um cruzamento do lateral-direito, o internacional suíço Stephan Lichtsteiner.



O Cagliari ainda conseguiu reagir e teve mesmo uma oportunidade soberana de igualar, aos 39 minutos, um penálti que o avançado brasileiro Diego Farias não conseguiu concretizar, permitindo a defesa de Gianluigi Buffon.



Um golo do internacional argentino Paulo Dybala, aos 45+1, traçou praticamente o desfecho da partida, a dar a melhor sequência a um passe fantástico de primeira, de 30 metros, do médio bósnio Miralem Pjanic, batendo o guarda-redes do Cagliari à saída deste de entre os postes.



Na segunda parte, a 'vecchia signora' consolidou o triunfo com um golo 'à ponta de lança' do internacional argentino Gonzalo Higuaín, aos 66 minutos, a dominar a bola na área após um cruzamento rasteiro do ex-portista Alex Sandro e rematar com o pé esquerdo, fora do alcance do guardião adversário.