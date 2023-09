Juventus agrava crise da Lazio em jogo com "bis" de Dusan Vlahovic

A vitória começou a ser desenhada ainda na primeira parte, com golos de Dusan Vlahovic, aos 10 minutos, e Federico Chiesa, aos 26.



Na segunda parte, a Lazio acreditou que ainda podia discutir o resultado, quando Luís Alberto reduziu para 2-1, aos 64 minutos, mas o sérvio Vlahovic devolveu a margem à 'Juve', com novo golo poucos minutos depois, aos 67.



Esta é a terceira derrota da Lazio em quatro jogos na Serie A, depois de também ter perdido em casa com o Génova e fora com o Lecce, e apesar de, surpreendentemente, ter vencido fora o campeão Nápoles.



Já a Juventus chega à liderança do campeonato, com 10 pontos após quatro jogos, mas à espera da entrada em campo de Inter Milão e AC Milan, ambos com sete pontos e que ainda hoje protagonizam o dérbi 'della Madonnina'.



Os 'nerazzurri' são adversários do Benfica no Grupo D da Liga dos Campeões, com jogos em 03 de outubro e 29 de novembro, tal como o Nápoles, que ainda hoje visita o Génova, é adversário do Sporting de Braga.



Os campeões italianos jogam já na próxima semana com os portugueses, com a visita a Braga na quarta-feira, em jogo do Grupo C.