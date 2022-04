Juventus apura-se para a final da Taça de Itália

A Juventus, detentora do troféu, qualificou-se esta noite para a final da Taça de Itália de futebol pela 21.ª vez no seu historial, ao vencer por 2-0 na receção à Fiorentina, no jogo da segunda mão das meias-finais.