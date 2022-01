Juventus apura-se para os quartos de final da Taça de Itália

A "vecchia signora" começou a desbravar o caminho para os quartos de final com um golo do internacional colombiano Juan Cuadrado, aos 25 minutos, mas foi na segunda parte que cimentou o apuramento, com golos do central Daniel Rugani, do argentino Paulo Dybala e do espanhol Álvaro Morata, aos 52, 67 e 77, respetivamente.A Sampdoria ainda reduziu para 2-1, reabrindo a discussão da eliminatória, aos 63 minutos, pelo médio Andrea Conti, mas foi uma ilusão que durou apenas quatro minutos, desfeita pelo terceiro golo da Juventus.





Romanos sofrem







Por seu turno, o apuramento da Lazio foi arrancado a ferros, como atesta o facto de a equipa romana, jogando em casa, ter necessitado de um prolongamento para eliminar a Udinese, e do seu "homem-golo", Ciro Immobile, que foi lançado em campo por Maurizio Sarri apenas aos 71 minutos, a render o kosovar Vedat Muriqi, ainda a tempo de decidir a partida, aos 106.O avançado português Beto começou o jogo no banco, mas entraria em ação aos 67 minutos, a render o avançado nigeriano Isaac Success.A Juventus e a Lazio juntam-se nos quartos de final a AC Milan, Fiorentina e Atalanta. Faltam os jogos Sassuolo-Cagliari e Inter-Empoli, esta quarta-feira, e Roma-Lecce (II Liga), um dia depois.