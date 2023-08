Juventus arranca Serie A com triunfo sólido

O atacante italiano Federico Chiesa abriu o marcador aos dois minutos, após assistência do sérvio Dusan Vlahovic, que fez o segundo, de penálti, aos 20, e o francês Adrien Rabiot fechou a contagem ainda antes do intervalo, aos 45+3 minutos, confirmando o triunfo da turma de Turim.No arranque do campeonato, a Juventus situa-se provisoriamente no segundo posto, apenas atrás da Fiorentina, que goleou no sábado o Génova (4-1).Já a Lazio, vice-campeã da Serie A, perdeu no terreno do Lecce, por 1-2, com a formação da casa a conseguir a "cambalhota" no marcador no final da partida, graças aos golos de Almqvist e Di Francesco, aos 85 e aos 87 minutos, depois de o inevitável Ciro Immobile ter dado vantagem aos visitantes aos 26.Por seu turno, a Atalanta bateu o Sassuolo, por 2-0, beneficiando também dos golos tardios do belga Charles De Ketelaere (83) e de Nadir Sortea (90+3).Antes, no outro jogo do dia, a Roma, de José Mourinho, consentiu um empate caseiro (2-2) perante a Salernitana, de Paulo Sousa, com Andrea Belotti, que assinou um "bis", a impedir um desaire da formação da capital.Com Rui Patrício na baliza e Renato Sanches a estrear-se como suplente utilizado (entrou aos 65 minutos), a equipa de Mourinho até entrou a vencer, com Belotti a marcar aos 17 minutos, mas a Salernitana respondeu com dois golos do veterano Candreva, aos 36 e 49 minutos.Com as atenções viradas esta temporada para a qualificação para a Liga dos Campeões, a Roma fugiu de derrota, com Belotti a marcar aos 82 minutos, impedindo igualmente o que seria uma surpreendente vitória de Paulo Sousa na capital italiana.