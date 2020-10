Juventus assegura empréstimo de avançado Federico Chiesa

Numa curta nota divulgada no site oficial, o emblema 'viola' refere que "Federico Chiesa vai juntar-se à Juventus, num empréstimo pago de dois anos, com obrigatoriedade de tornar a transferência definitiva".



De acordo com a comunicação social italiana, o clube em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo vai pagar dois milhões de euros (ME) pelo primeiro ano de cedência e mais oito no segundo, ficando obrigado a pagar outros 40 ME pela compra definitiva do passe do internacional transalpino.



Federico Chiesa, de 22 anos, fez toda a formação na Fiorentina, tendo sido lançado na equipa principal pelo treinador português Paulo Sousa, em 2016/17.



Pelo conjunto de Florença, Chiesa realizou 153 jogos e marcou 35 golos, 11 dos quais na última temporada.