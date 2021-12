Juventus bate Cagliari e aproxima-se do topo, Atalanta tropeça em Génova

A anterior equipa de Cristiano Ronaldo, que protagonizou um início de campeonato desastroso, tem vindo a recuperar o atraso e hoje confirmou o seu favoritismo ao bater em casa o Cagliari por 2-0, com golos de Moise Keane, aos 40 minutos, e de Federico Bernardeschi, aos 83.



Já a Atalanta, depois da surpreendente goleada que sofreu em Bérgamo na jornada anterior, por 4-1, perante a Roma, treinada pelo português José Mourinho, voltou a deixar pontos pelo caminho, mais dois, ao ceder um empate sem golos frente ao 'aflito' Génova, 18º e antepenúltimo classificado, com 11 pontos.



A Serie A é liderada pelo Inter Milão, com 43 pontos (18 jogos), seguido do Nápoles, com 39 (18), do AC Milan, com 39 (18), da Atalanta, com 38 (19), da Juventus, com 34 (19) e da Roma, de José Mourinho, sexta classificado, com 31 (18), enquanto o Cagliari, hoje derrotado pela 'vecchia signora', é penúltimo, com 10 (19).



Entretanto, a outra partida programada para hoje, da 19ª jornada, a Udinese-Salernitana não se realizou por falta de comparência da equipa de Salerno, que enfrenta um surto de covid-19 que levou as autoridades de saúde da cidade a impor uma quarentena e a suspensão das atividades desportivas, conforme o próprio clube informou no seu 'site'.



O árbitro do jogo aguardou durante 45 minutos, tempo previsto nos regulamentos, pela comparência da Salernitana, que arrisca agora uma derrota na secretaria num caso que vai ser dirimido na justiça desportiva.



A Salernitana, que ocupa atualmente a última posição na tabela da Serie A, com oito pontos em 18 jogos, vive dias turbulentos e corre o risco de ser expulsa da Liga italiana, depois de não conseguir encontrar um comprador, duas semanas antes do prazo estabelecido pela Federação Italiana de Futebol (FIGC).



De acordo com os regulamentos da FIGC, dois clubes com o mesmo dono não podem jogar na mesma divisão, sendo que a Salernitana é copropriedade do presidente da Lazio, Claudio Lotito.