Juventus bate Torino e avança na Taça de Itália

Lusa 03 Jan, 2018, 22:16 / atualizado em 04 Jan, 2018, 08:38 | Futebol Internacional

A 'velha senhora' levou a melhor no dérbi da cidade de Turim, ultrapassando o rival com golos do brasileiro Douglas Costa, aos 15 minutos, e do croata Mandzukic, aos 67.



O resultado deu à 'Juve' o 16.º jogo caseiro para a Taça a marcar, a melhor série desde 1976, enquanto o Torino somou a 19.ª derrota nos últimos 25 dérbis, nos quais conseguiu apenas uma vitória.



A equipa de Massimiliano Allegri junta-se a Atalanta, AC Milan e Lazio nas 'meias' da competição, que no ano passado opôs a heptacampeã italiana à formação 'laziale', com a vitória a sorrir aos de Turim.