Juventus cede empate em casa

O final do desafio da 33.ª jornada, na Allianz Arena, em Turim, foi de grande incerteza e com alguma polémica, depois de um primeiro tempo sem golos, que só chegaram após o descanso, quando o ponta de lança austríaco Marko Arnautovic deu o melhor seguimento a um passe de Roberto Soriano, aos 52 minutos.



A resposta da ‘Juve’ surgiu só aos 90+4 minutos, por Dusan Vlahovic, já depois de instalada a discussão. O árbitro do encontro, com recurso ao VAR, assinalou um livre direto a favor da Juventus, mas expulsou Adama Soumaoro, que terá cometido falta sobre Morata, quando este seguia isolado para a baliza, com o chileno Gary Medel a receber também ordem de expulsão, por protestos.



Com este desfecho, a equipa treinada por Massimiliano Allegri soma agora 63 pontos, no quarto posto, contra os 66 do Nápoles (terceiro), que recebe a Roma (quinta, com 57), na segunda-feira, 69 do Inter (segundo) e 71 do líder AC Milan. O Bolonha é 13.º, com 38.



Ainda hoje, a Lazio mede forças com o Torino e, em caso triunfo no Olímpico da capital, pode ultrapassar a Fiorentina (sexta, com 56 pontos) e a Roma, ficando a cinco pontos do último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.



O conjunto de Florença bateu por 1-0 o aflito Veneza (18.º), que teve o luso Nani no banco de suplentes, no Estádio Artemio Franchi, onde o uruguaio Lucas Torreira, aos 30 minutos, apontou o tento da equipa ‘viola’.



No primeiro jogo do dia, o Cagliari (17.º, com 28 pontos) conseguiu um novo fôlego na fuga à despromoção, ao receber e vencer e Sassuolo (9.º, com 46) por 1-0, fruto do remate certeiro do médio Alessandro Deiola, aos 42 minutos.



Em Udine, sem o português Beto, lesionado, os anfitriões não se ressentiram da ausência do avançado e golearam o Empoli (4-1), com um autogolo de Ismajli (06) e outros três tentos de Deulofeu (52), Pussetto (79) e Samardzic (87). Para os visitantes, marcou Pinamonti (70).



A terceira vitória seguida permitiu à Udinese subir ao 11.º posto, com 39 pontos, enquanto o Empoli, sem vencer há 16 jogos, segue no 14.º, com 34.



Já lanterna-vermelha Salernitana contrariou as previsões e foi a Génova bater a Sampdori, por 2-1, com a vantagem a ser construída dentro dos primeiros seis minutos do jogo, face aos golos de Federico Fazio (04) e Ederson Lourenço (06).



Doze jogos depois, o emblema promovido esta temporada à Serie A voltou a vencer, passando a contabilizar 19 pontos, menos três do que os outros aflitos Génova e Veneza. A ‘samp’, que não fez melhor do que reduzir por Francesco Caputo (32), é 16.º, com 29.