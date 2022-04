Juventus com triunfo feliz na visita ao Sassuolo quase garante champions

Com os napolitanos a conquistar somente um ponto nos últimos nove possíveis, facto que os afastou na corrida pelo título, a Juventus aproveitou para 'colar' no seu adversário, ficando com 66 pontos, a um do rival, com 67.



O AC Milan, que no domingo se impôs, por 2-1, no terreno da Lazio, lidera com 74 pontos, mais dois do que o campeão Inter, que tem menos uma partida.



Os 'nerazzurri' bateram sno ábado a Roma de José Mourinho, quinta classificada, com 58 pontos, por 3-1, num desafio em que Rui Patrício e Sérgio Oliveira alinharam pelo conjunto da capital transalpina.



Fruto do seu maior ímpeto ofensivo, o Sassuolo adiantou-se naturalmente no marcador, aos 39 minutos, num forte remate de Giacomo Raspadori, descaído na esquerda da área, que entrou entre o guarda-redes e o primeiro poste.



Após recuperação ofensiva, a Juventus empataria em cima do intervalo, aos 45 minutos, com pontapé em arco, com o pé esquerdo, do argentino Paulo Dybala.



O Sassuolo foi quem mais fez por ganhar, jogando quase sempre no meio-campo ofensivo, porém, aos 89 minutos, o suplente Moise Kean, de costas para a baliza, virou-se, entrou na área e rematou entre as pernas do guarda-redes, arrancando três pontos felizes para a 'vecchia signora'.



Com este êxito, a Juventus praticamente garantiu um lugar na Liga dos Campeões, para os quatro primeiros, já que tem oito pontos de avanço para a Roma, com apenas 12 por disputar.