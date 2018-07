Juventus começa a treinar à espera de Cristiano Ronaldo

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Jul, 2018, 08:29 / atualizado em 09 Jul, 2018, 08:29 | Futebol Internacional

No plantel da equipa transalpina estará presente um português João Cancelo que espera a chegada do compatriota CR7.



A expetativa é elevada entre os adeptos “bianconeri”, ao mesmo tempo que Cristiano Ronaldo aproveita as férias na Grécia junto da família.

Grupo FIAT a par de tudo

Nos bastidores que envolvem a anunciada transferência sabe-se que a Juventus falou com o grupo FIAT antes de partir para o negócio. A notícia foi avançada por Francesco Marino, subdiretor da RAI em Turim, ao diário “Marca”.



O objetivo foi perceber a liquidez tanto do clube como do seu principal patrocinador para fazer face a um negócio.



Recorde-se que a família Agnelli, dona da Juventus, tem uma participação na marca automóvel de 29,18 por cento. O patrocinador injeta no clube 26 milhões de euros por temporada e poderá ter um retorno financeiro significativo com a chegada de Ronaldo, segundo a imprensa italiana.

Proposta chinesa não cativou

Cristiano Ronaldo terá recebido uma proposta de clube chinês avaliada em 200 milhões de euros.



Segundo o jornal “A Marca”, um clube chinês estará pronto para oferecer um contrato de dois anos a Ronaldo, onde o goleador português iria receber 100 milhões de euros por temporada.



Contudo o capitão da seleção portuguesa rejeitou a hipótese de rumar ao campeonato chinês.