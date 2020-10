Juventus contrata Mandragora à Udinese

O negócio da aquisição do médio Rolando Mandragora, de 23 anos, prevê o seu empréstimo à Udinese na temporada de 2020/21, com a possibilidade de se estender à seguinte (2021/22), e ganhos financeiros até seis milhões de euros por objetivos.A contratação de Rolando Mandragora custou à campeã Juventus, do internacional português Cristiano Ronaldo, 10,7 milhões de euros, a liquidar à Udinese durante a presente e a próxima época desportiva.

No sentido oposto ao de Mandragora está o defesa Daniele Rugani, de 26 anos, que, após cinco épocas e de ter conquistado cinco campeonatos, três Taças e duas Supertaças, vai jogar, por empréstimo, nos franceses do Rennes.