Juventus e Lazio separadas por um ponto a 12 rondas do fim

A equipa da capital seguia no sétimo lugar à oitava jornada, a 10 pontos da líder Juventus, mas, depois disso, ganhou 16 de 18 encontros, cedendo apenas duas igualdades, ambas no Olímpico, no dérbi com a Roma (1-1) e na receção ao Verona (0-0).O brasileiro Luiz Felipe, aos 45+1 minutos, o sérvio Milinakovic-Savic, aos 74, e o equatoriano e ex-"leão" Felipe Caicedo, aos 90+5, selaram a reviravolta, que então colocou a Lazio a três pontos da Juventus e cinco do Inter Milão.Por seu lado, a "Juve" perdeu a Supertaça para os romanos e, já após a retoma, caiu também na final da Taça de Itália, perante o Nápoles, pelo que a Serie A é o único troféu interno ao seu alcance – tinha conquistado pelo menos dois desde 2012/13.A recuperação da formação romana pautou a Serie A, mas, face ao mau arranque dos "laziale", a prova foi dominada até meio pela Juventus, de Maurizio Sarri, e o Inter Milão, de Antonio Conte, que se foram revezando no comando da prova.A "vecchia signora" manteve um ponto de vantagem até à 14.ª ronda, na qual o Inter reassumiu o comando, que perdeu na última ronda da primeira volta. A "Juve" sagrou-se campeã de inverno com 48 pontos, contra 46 do Inter e 42 da Lazio, então com menos um jogo.A luta pelo título voltou a tornar-se um duelo a dois, mas agora entre a Juventus e a Lazio, que segue num ciclo de 21 jogos sem perder – a última derrota data de 25 de setembro de 2019, dia em que ‘caiu’ por 1-0 no recinto do Inter, à quinta ronda.









O Inter Milão, a nove pontos da "Juve" e oito da Lazio, mesmo tento um jogo em atraso, está longe do título, mas bem lançado para chegar à ‘Champions’.À espreita, no quinto posto, está a Roma, de Paulo Fonseca, que segue apenas a uma vitória do conjunto de Bérgamo e já com seis pontos à maior sobre o Nápoles, de Mário Rui, e nove face ao AC Milan, de Rafael Leão.