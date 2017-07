Juventus e Roma empatam na Internacional Champions Cup

Mário Aleixo - RTP 31 Jul, 2017, 07:51 / atualizado em 31 Jul, 2017, 07:51 | Futebol Internacional

O clássico do futebol italiano AS Roma-Juventus terminou empatado a um golo, em jogo integrado na International Champions Cup, mas a equipa de Turim superiorizou-se no desempate por penáltis por 5-4.



Na partida disputada em Foxborough, nos Estados Unidos, o ascendente da Juventus na primeira parte foi evidente, traduzido na posse de bola (60%) e pela supremacia em todos os indicadores do jogo, desde remates enquadrados com a baliza, cantos e oportunidades de golo.



Essa superioridade valeu um golo à Juventus, que abriu o marcador aos 29 minutos pelo avançado croata Mario Mandzukic, a dar a melhor sequência a um passe do lateral esquerdo ex-FC Porto, Alex Sandro, driblando o guarda-redes e rematando para a baliza deserta.



Na segunda parte, a AS Roma conseguiu equilibrar o jogo e até ter algum ascendente na parte final da partida, depois de ambos os treinadores introduziram várias alterações, mas o máximo que conseguiu foi anular a vantagem da Juventus graças ao golo do ponta de lança bósnio Edwin Dzeko, aos 74 minutos, ao empurrar a bola cruzada por Kolarov para o fundo das redes.