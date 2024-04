Juventus empata dérbi de Turim e pode ficar mais ameaçada no pódio da Série A

A Juventus ficou-se hoje por um empate sem golos no estádio do Torino, num pouco apaixonante dérbi de Turim, da 32.ª jornada da Liga italiana de futebol, que pode deixar os ‘bianconeri’ mais ameaçados no terceiro lugar.

A ‘Juve’ desperdiçou a possibilidade de reduzir para três pontos o atraso para o AC Milan, segundo classificado, que visitará no domingo o Sassuolo, penúltimo, com a tranquilidade de cinco pontos de vantagem sobre o mais direto perseguidor.



Além de ter falhado a possibilidade de se aproximar dos milaneses, a Juventus pode ficar com o Bolonha a apenas dois pontos de distância, caso a equipa bolonhesa, quarta posicionada, se imponha ainda hoje na receção ao Monza.



Os pontos desperdiçados hoje pela Juventus animarão igualmente a AS Roma para a deslocação ao reduto da Udinese, no domingo, uma vez que os romanos, que ocupam o quinto lugar, ambicionam atingir os quatro primeiros e o consequente acesso à Liga dos Campeões da próxima época.



O Inter Milão, líder destacado da Série A, também só entra em ação no domingo, para receber o Cagliari, numa altura em que a conquista do título parece ser apenas uma questão de tempo, uma vez que os ‘nerazzurri’ têm 14 pontos de vantagem sobre rival da cidade de Milão.



No outro jogo da 32.ª jornada realizado hoje, o Lecce impôs-se por 1-0 na receção ao Empoli, graças a um golo marcado por Nicola Sansone, aos 89 minutos, num embate entre duas equipas envolvidas na luta pela manutenção no escalão principal.