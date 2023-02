Juventus está nas meias-finais da Taça de Itália

A forma como a "vecchia signora" abordou o jogo, pressionando desde o primeiro minuto o adversário, foi determinante para chegar à vantagem, de nada valendo a reação da Lazio na segunda parte na tentativa de levar o jogo para prolongamento.



O golo que decidiu o desfecho da eliminatória foi marcado mesmo à beira do intervalo, aos 44 minutos, pelo central brasileiro Bremer, a dar a melhor sequência, de cabeça, a um cruzamento do sérvio Filip Kostic.



O internacional sub-21 português, Luís Maximiliano, ex-Sporting, foi o titular das redes da equipa romana e jogou os 90 minutos.



Com este triunfo, a Juventus assegurou uma vaga numa das meias-finais, na qual vai defrontar o Inter de Milão, em duas mãos, a primeira disputada a 5 de abril e a segunda a 26 do mesmo mês.



Na outra meia-final, a Cremonese, último classificado da Serie A, que eliminou, sensacionalmente, o Nápoles e a Roma, de José Mourinho, vai bater-se por um lugar na final frente à Fiorentina, sendo as duas mão disputadas, igualmente, a 5 e a 26 de abril.