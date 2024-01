Juventus goleia Salernitana e recebe Frosinone nos quartos de final da Taça

A Salernitana entrou praticamente na frente do marcador, ao marcar logo no primeiro minuto, pelo avançado nigeriano Chukwubuiken Ikwuemesi, mas a Juventus não só deu a volta ao resultado, como partiu para a goleada.



O técnico Maximiliano Allegri deu oportunidade a alguns jovens de mostrar serviço e a verdade é que agarraram a oportunidade, como foi o caso de Fábio Miretti, que fez o 1-1, aos 12 minutos, e de Andrea Cambiasso, que consumou a reviravolta, aos 35.



Na segunda parte, a ‘Juve’ acelerou, com o central Daniele Rugani, aos 54 minutos, a ‘assinar’ o 3-1, antes de o central tunisino Dylan Bronn fazer um autogolo, aos 75.



Nos derradeiros minutos, mais dois jovens, o avançado turco Kenan Yildiz, de 18 anos, e o dianteiro norte-americano Timothy Weah, de 23, lançados por Allegri aos 66 minutos, marcaram o quinto e sexto golos, respetivamente, aos 88 e 90+1.



Este era o jogo que faltava para apurar a última das equipas para os ‘quartos’, que constam dos jogos Bolonha-Fiorentina, marcado para terça-feira, Lazio-Roma e Atalanta-AC Milan, na quarta-feira, e Juventus-Frosinone, dentro de uma semana.