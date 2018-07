Juventus informa bolsa italiana que estuda oportunidades de mercado

Lusa Comentários 06 Jul, 2018, 17:39 | Futebol Internacional

"A pedido da CONSOB [Comissão Nacional para as Sociedade a Bolsa Italiana], em relação às notícias difundidas recentemente pelos órgãos de comunicação social, a Juventus assinala que durante o período de transferências estuda várias oportunidades de mercado”, lê-se no comunicado.



Na mesma nota, o clube heptacampeão italiano de futebol acrescenta que “quando se reforçarem, vai facultar as informações adequadas”.



Este comunicado ocorre depois de as ações da ‘vecchia signora’ terem aumentado exponencialmente nos últimos três dias, com ganhos de 3,2% na terça-feira, 7,27% na quarta-feira e 11,19% hoje.



Esta valorização decorre da possível contratação do avançado Cristiano Ronaldo, que, segundo vários meios de comunicação, vai assinar um contrato de quatro anos com a Juventus, a troco de 30 milhões de euros por época.



De acordo com as mesmas fontes, a transferência do capitão da seleção portuguesa vai custar à Juventus o pagamento de 100 milhões de euros ao Real Madrid, clube de Cristiano Ronaldo nas últimas nove épocas.